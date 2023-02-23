Курганские ветераны СВО и семьи погибших бойцов смогут получать помощь через специальный государственный фонд

«Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам СВО», - отметил президент, добавив, что структуры этой новой организации должны быть созданы во всех регионах России уже в нынешнем году.

Глава государства пояснил, что работа с семьями и ветеранами будет индивидуальной: «За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы».

В выступлении президента прозвучало и такое предложение, касающееся бойцов специальной военной операции: «Считаю необходимым установить для всех участников СВО, в том числе добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода. Без учета времени на дорогу. Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими».

Крайне важными назвала эти инициативы депутат Курганской городской Думы Анастасия Денисенко:«Мы все должны ценить вклад сегодняшних бойцов в дело защиты нашего Отечества, нашего народа. Возможность побывать дома, встретиться с родными даст им новые силы, увеличит волю к победе. Что касается создания фонда, направленного на помощь ветеранам СВО и семьям погибших воинов, - он, безусловно, необходим. Мы все вместе должны окружить этих людей вниманием и заботой».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.