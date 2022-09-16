Курганские ветераны военной службы: "Бросить в беде братьев-славян не имеем права"

Президент России объявил о частичной мобилизации. Владимир Путин ясно даёт понять Западу: Россия пойдёт на применение любых имеющихся у неё средств для обеспечения территориальной целостности страны. Все необходимые ресурсы будут использованы незамедлительно в случае угрозы суверенитету РФ – «это не блеф». Ветераны военной службы Курганской области – те, для кого служба – это профессия, - всецело поддерживают решение Президента.

Меры, о которых сегодня объявил Президент, очень своевременные, – считает Юрий Черкащенко, председатель Комитета ветеранов войны и военной службы Областного Совета ветеранов, - мы понимаем, что это вынужденные меры, и это делает их еще более необходимыми. ВСУ ведут обстрел российских территорий. Люди в Курской, Белгородской областях страдают, дети не могут нормально ходить в школу, есть раненые. Ждать уже невозможно. Сегодня мы воюем со всем Западом, который объединился под эгидой НАТО. Из Европейского сообщества, по сути, создан еще один военный блок. Противостоять этому можно только принимая чёткие, своевременные, профессиональные решения, такие, какие были озвучены сегодня Путиным. Частичная мобилизация военнообязанных, и полная мобилизация экономики, общества – то, что сейчас необходимо России, чтобы дать отпор врагу. А иначе – и мы видим это на примере Харьковской области – за 3-4 дня можно потерять всё. Бросить своих братьев-славян в беде мы не можем, не имеем права. Мы, курганские ветераны, думаем, как Президент. Поддерживаем его решения. Мы, как профессионалы, знаем, что значит эта угроза, и объявленные меры – единственное правильное в этой ситуации решение.

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