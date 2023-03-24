Курганские вездеходы «Бурлак» отправляются в арктическую экспедицию МЧС Рос

Курганские вездеходы «Бурлак» примут участие в арктической экспедиции МЧС России, которая стартует завтра, 25 марта, в республике Коми, а завершится 7 апреля в Салехарде.

Ранее «Новый мир» писал, что экспедиция пройдет в рамочных учениях «Безопасная Арктика — 2023». На маршрут собираются вывести 2 вездехода - экспедиционной и грузо-пассажирской модификаций с прицепами. Они повезут 11 участников экспедиции и грузы.

Машины «Бурлак» создаются для длительных поездок в экстремальных климатических условиях. В салоне есть кухня, спальные места, снегоплавильня для добычи пресной воды.

Сотрудники МЧС с помощью вездеходов «Бурлак» отработают способы и методы спасения терпящих бедствие в арктических регионах.

Отметим, что вездеходы «Бурлак» – это уникальная отечественная разработка, аналогов которой, как утверждает производитель, нет во всем мире. Серийное производство находится только в Кургане.

Правительство Курганской области в свое время смогло поддержать предприятие в части компенсации первоначального взноса при покупке оборудования по лизингу, а также отдельные проекты по кластерам и технопарку.

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