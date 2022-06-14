Курганские власти держат на контроле восстановление горячего водоснабжения

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев и его заместитель Андрей Благинин проконтролировали ход ремонтных работ в Заозерном микрорайоне и на перекрестке улиц К.Маркса и Савельева.

Директор СП «Тепловые сети» ПАО «Курганская генерирующая компания» Сергей Тарасов рассказал, что сейчас бригады предприятия ведут работы в пятом микрорайоне Заозерного. Здесь по итогам гидравлических испытаний был обнаружен дефект трубопровода. «Сейчас ведутся земляные работы и поиск этого дефекта. В выходные дни рабочие будут устранять порыв. К понедельнику планируем провести повторные гидравлические испытания, сообщили в пресс-службе администрации города. При их положительном результате в среду горячее водоснабжение жилых домов будет возобновлено. Это порядка 13-ти теплопунктов», - пояснил он и добавил, что бригады структурного подразделения «Тепловые сети» работают в усиленном режиме, включая выходные дни.

Аналогичная ситуация сейчас и в шестом микрорайоне. Бригады ПАО «КГК» СП «Тепловые сети» также ведут работы по устранению дефектов на трубопроводе. В субботу-воскресенье планируют устранить дефект, в понедельник провести испытания, а на среду-четверг запланировать запуск многоквартирных домов 6 микрорайона.

В рамках объезда участники побывали на пересечении улиц К.Маркса и Савельева, где в пятницу с 20:00 часов в связи с проведением аварийных работ закрыто движение всех видов транспорта. Напомним, что здесь в результате проведения гидравлических испытаний вышел из строя участок магистральных сетей. Бригады ПАО «Курганская генерирующая компания» будут проводить ремонтно-восстановительные работы. Сейчас ведется подготовка к замене аварийного участка магистральных сетей. Всего планируется заменить порядка 40 метров трубы.

Департамент ЖКХ продолжит в ежедневном режиме контролировать проведение восстановительных работ. Директор ДЖКХ Роман Медведев подчеркнул, что подача ресурса возобновляется только в те дома, чьи управляющие компании или ТСЖ полностью завершили подготовку внутридомовых сетей и оборудования. «Все ремонты и отключения необходимы для того, чтобы качественно подготовить коммунальные сети к зиме и безаварийно пройти отопительный сезон», - отметил Роман Олегович.

Фото с сайта администрации города Кургана.