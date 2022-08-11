Курганские власти помогают предприятиям покупать новое оборудование

В Курганской области начинает действовать еще одна новая форма государственной поддержки бизнеса. О ней зрителям прямого эфира, который сегодня, 11 августа, прошел в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте», рассказал директор областного Департамента экономического развития Владимир Ковалев.

- Новая мера поддержки заключается в компенсации прямых затрат предприятий на приобретение оборудования в 2021-2022 годах. Из областного бюджета им может быть возмещено до 20% понесенных затрат, но не более 10 млн рублей на одного заявителя. На реализацию данного мероприятия у нас заложено 20 млн рублей. В настоящий момент идет сбор заявок от предприятий, их рассмотрение состоится в сентябре, - сообщил Владимир Ковалев.

Напомним, что с 2000 года по инициативе губернатора Вадима Шумкова в регионе уже реализуется мера господдержки на приобретение предприятиями нового оборудования и техники. Но она касается не прямых затрат, а первоначального взноса по договорам лизинга – предприятиям из бюджета компенсируют до 70% этой суммы.

Таким образом, и опять же по инициативе главы региона, линейка инструментов финансовой поддержки бизнеса вы Курганской области теперь расширена. Они направлены на стимулирование обновления оборудования предприятий, повышение конкурентоспособности выпускаемой ими продукции и, соответственно, улучшение финансового положения зауральских промышленников, которое, в свою очередь, поможет им повышать заработную плату персоналу.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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