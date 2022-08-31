Курганские власти приглашают инвесторов в индустриальные парки

Правительство Курганской области призывает инвесторов занимать оставшиеся свободными территории индустриальных парков. Об этом «Новому миру» сообщил директор Департамента экономического развития региона Владимир Ковалев.

- По поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова на территории региона создается сеть индустриальных парков. В настоящий момент их действует пять. Производственные корпуса в них уже заняты, но свободными остаются площадки, на которых инвесторы могут возвести собственные строения, спроектированные с учетом потребностей их будущего производства, - указал собеседник нашего издания.

К преимуществам деятельности на территории индустриальных парков относится то, что вся инженерная инфраструктура – электричество, газ, водоснабжение и водоотведение – к ним уже подведена. Тем самым инвестор освобождается от необходимости тянуть к будущему производству собственные сети, что является дорогостоящим и длительным, требующим немалого количества согласований занятием.

Кроме того, по словам Владимира Ковалева, для резидентов индустриальных парков действуют многочисленные налоговые льготы, им предлагаются разнообразные виды государственной поддержки. Это облегчает инвесторам открытие производств, и ускоряет момент получения ими первой прибыли.

- Мы готовы индивидуально отработать с каждым желающим инвестором или действующим предприятием и предложить ему все наши меры поддержки в части предоставления земельных участков, - пообещал директор Департамента экономического развития Курганской области.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

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