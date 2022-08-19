Курганские власти призывают жителей к участию в улучшении города

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» стартовал в 2019 году. В Кургане проект успешно реализовывается. Основной задачей «Комфортной городской среды» является улучшение придомовых территорий, развитие муниципалитетов города.

Сегодня, 19 августа, представители СМИ совместно с правительством провели рейд по придомовым территориям. В ходе объезда удалось поговорить с представителем строительной компании, представителями власти, а также с жителями тех домов, территории которых обустраиваются. «Санитарные патрули» в нашем регионе проводятся с 2019 года по инициативе губернатора Курганской области. Журналисты выезжают на объекты вместе с представителями городской и областной администрации. Проблемы, выявленные в результате рейдов, максимально оперативно решаются.

Председатель дома Пугачёва 95а Лариса Осипова рассказала об участии в проекте: «Как только организовали программу «Комфортная городская среда», мы сразу подали заявку. Собрание провели всем двором, на территории которого находятся дома 95, 95а, 95б. До все было очень плохо. С 1975 года ремонта не проводилось особо. А после наводнения все дороги ушли под воду, после этого была просто насыпь – сами насыпали. А сейчас очень рады, нам повезло в этом году. «Комфортная городская среда» нам делают дороги».

Заместитель директора Департамента развития городского хозяйства, начальник управления благоустройства, транспорта и охраны окружающей среды Сергей Герасименко сообщил о проведении работ на участке: «Было подано более 260 заявок на благоустройство придомовых территорий. В 2018 году жители этих домов подали заявку на выполнение минимального перечня работ: устройство тротуаров и ремонт междворовых проездов. По программе мы делаем около 15-20 дворов в год. В этом дворе установлен бортовой камень, выполнено асфальтирование тротуаров, идёт подготовка под укладку асфальта на междворовый проезд. Подрядчик до 1 сентября должен сдать работы». ООО «Пар-Юр строй» выполняет работы на данном участке. Стоимость по условиям муниципального контракта составила 8 155 050 рублей из консолидированного бюджета: федерального, областного и городского.

В программе можно и поучаствовать с условием софинансирования: жители подают заявку, в которой указывают этот пункт. Помимо минимального перечня работ также проходит устройство гостевых парковочных мест, установка малых архитектурных форм (скамеек, урн, детского игрового оборудования). Например, на втором участке представители власти уже показали, чем отличаются варианты программы. Жители дома №157 по ул. Урицкого оформили заявку с софинансированием: 15% затрат на дополнительные работы оплачивают жители, а всё остальное - из бюджета. Получается, что основные работы, и 85% дополнительных, жителям оплачивать не нужно. Подрядчиком здесь являлась организация ООО «Дорожник-М», цена контракта составила 5 993 534,23 рубля. При этом заинтересованные лица оплатили всего 173 975,58 рублей.

Третий участок, который сегодня посетили участники санпатруля, это территория дома №44 на ул. Пролетарской. Подрядная организация ООО «Армстрой» выполняет работы на сумму 1 331 008,09 рублей. Подрядчик уже установил бортовые камни, а сейчас выполняются работы по подготовке основания под щебень. «В данный момент здесь 10 человек работает. Работа идёт в четырех дворах одновременно» - сообщил заместитель директора ООО «Армстрой» Мигран Баблоян.

Директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова рассказала собственникам жилья о возможности изменения окружающей среды во дворах дома.

«Я хочу напомнить, что за время реализации программы мы отремонтировали, благоустроили, оснастили спортивными и детскими площадками 274 дворовых территории. Я призываю всех жителей принять участие в софинансировании, активно выразить свою позицию на тему внешнего вида двора. Теперь видна разница между дворовыми территориями, где люди участвуют в «Комфортной городской среде» и там появляются парковочные места, цветочные рекреации, детские и спортивные площадки, и там, где идёт абсолютно пассивная жизнь» - сообщила она журналистам.

Также директор департамента объяснила, что въезд во двор при ремонте дорог улучшается только с целью предотвращения затопления. Полноценного ремонта дворов во время ремонтных работ дорожного покрытия не происходит. Поэтому власти призывают жителей принять участие в «Комфортной городской среде», совместно благоустроить дворовые территории, чтобы внешний облик города был ещё лучше. Сообща можно создать благоприятную городскую среду.

Текст и фото Анастасии Пережегиной.