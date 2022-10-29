Курганские власти создают экономические условия для развития IT-отрасли

В Курганской области хорошо развита IT-отрасль. Достаточно сказать, что государственную аккредитацию Министерства цифровых технологий, связи и массовых коммуникаций РФ имеют порядка 50 компаний. Учитывая численность населения и концентрацию бизнеса, это достаточно высокий показатель. Тем более что получить госаккредитацию Минцифры не так-то просто – необходимо иметь квалифицированный персонал и удовлетворять другим серьезным требованиям.

- IT-отрасль – это та сфера экономики, где невозможно стоять на месте. Цифровые технологии стремительно развиваются, поэтому важно не только быть высококлассным айтишником, но и следить за новинками, овладевать дополнительными компетенциями и постоянно повышать свою квалификацию. И курганские IT-компании с этой задачей хорошо справляются, - сообщила «Новому миру» директор регионального Департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова.

Отметим, что в Курганской области созданы экономические условия для развития IT-отрасли. В 2019 году по инициативе губернатора Вадима Шумкова принят закон о льготах начинающим IT-предпринимателям.

- Они получают налоговую поддержку, в частности, пользуются упрощенной системой налогообложения. Помимо этого им предоставляется имущественная поддержка: IT-предприниматели могут арендовать офисные помещения в Курганском бизнес-инкубаторе по беспрецедентно низкой ставке – всего 1 рубль за квадратный метр занимаемой площади в месяц, - перечислила Гульжан Фахрутдинова.

Добавим, что 28 октября на базе Курганского госуниверситета прошла Курганская конференция информационных технологий «Формирование компетенций IT-специалиста». В ней приняли участие представители органов власти, руководители крупных курганских IT-компаний, авторитетные эксперты из других регионов и студенты.

Ознакомившись с комплексным, системным подходом к развитию в Зауралье IT-отрасли, директор Института математики и компьютерных наук Тюменского госуниверситета, доктор физико-математических наук, профессор Российской академии наук Евгений Вдовин заявил:

- Уверен, скоро Курган станет одной из столиц IT-отрасли России!

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.