Курганские власти усиленно работают над развитием индустриальных парков и созданием новых рабочих мест

Термин «индустриальный парк» прочно вошёл в нашу жизнь. И это вовсе не место для прогулок, а полностью подготовленная для производства технологическая площадка с необходимыми строениями и коммуникациями, где есть газ, тепло, вода, электроэнергия.

То есть создана вся промышленная инфраструктура. Заходи и начинай работать. Собственно, для этого всё и затевалось: период такой наступил в Кургане – строиться и развиваться.

Объём собственных вложений резидентов таких парков минимален. Кроме того, для них действуют налоговые льготы – пониженный налог на прибыль, нулевой налог на имущество, транспорт, землю. Всё это создаёт комфортные условия для развития или открытия новых производств. В Курганской области 5 парков уже работают, еще 4 в проекте. Идея создания расширенной сети индустриальных парков принадлежит губернатору Вадиму Шумкову.

От сортировки отходов до электростанций

Первый, кто подготовил производственные площади, – Курганский индустриальный парк. Сейчас здесь уже 26 предприятий -резидентов, где трудятся почти 600 человек.

– Мы позиционировали себя как универсальный парк, – рассказывает генеральный директор Курганского и Варгашинского индустриальных парков Игорь Сергеев. – У нас нет единой специализации. В основном это промышленные производства разных отраслей – металлообработка, деревообработка, производство бытовой химии, полиграфия, производство кормов, добавок, швейные цеха у нас открываются. Здесь уже большое, дружное промышленное сообщество.

Самый крупный и первый резидент – Курганский завод комплексных технологий. Основная продукция предприятия – электростанции на базе дизельных и газопоршневых двигателей, центральные тепловые пункты, комплектные трансформаторные подстанции, котельные и разные другие объекты в модульном исполнении по собственной конструкции. Производят здесь и комплексы для сортировки, обезвреживания и утилизации отходов, трубы питьевые и электротехнические из полиэтилена низкого давления.

– Мы, резиденты, заезжаем в прекрасные отремонтированные помещения. Здесь топинговые полы, грузоподъёмные машинные механизмы, отопление, освещение, – говорит о плюсах работы в индустриальном парке генеральный директор Курганского завода комплексных технологий Наркис Галиаскаров. – Всё создано просто идеально. Нам остаётся только прийти сюда со своими проектами, идеями и реализовать их. Что и происходит!

Большой плюс для предприятий, объединённых работой на площадке индустриального парка, – возможность кооперативного взаимодействия. Из 26 резидентов 21 – субъекты малого и среднего бизнеса. Они заказывают и получают друг у друга необходимые услуги. Всё под одной крышей. Никуда выезжать не надо.

– Здесь огромные преимущества. Все это понимают и ценят, – подчёркивает Наркис Галиаскаров. – Сегодня парк заполнен на 100%. За это большая благодарность и самому индустриальному парку, и огромному содействию правительства Курганской области, и лично губернатору Вадиму Шумкову.

Своя железная дорога

В индустриальном парке ТОР (территория областного развития) 4 резидента, курганские компании и предприятия. Среди сотрудников не только опытные профессионалы, но и молодёжь, которая и работает, и учится, осваивая новые специальности.

Сейчас здесь готовят площадку для новых резидентов. Это будет крупный объект по типу «Гринфилд». На ранее не застроенном земельном участке создаётся вся инфраструктура для возведения производственных помещений, промышленных корпусов. Проложены здесь и железнодорожные ветки.

– Сроки сдачи пока не назначаем, – поясняет временно исполняющий обязанности генерального директора индустриального парка ТОР Артём Петров. – Сейчас надо закончить, подготовить всё это дело. Думаю, до конца года должны успеть сделать здесь всё полностью. Со следующего года начнём привлекать резидентов под строительство.

Площадки формата «Гринфилд» строятся не только в областном центре. В Варгашинском индустриальном парке промышленная территория уже полностью подготовлена для работы компаний-резидентов.

Весь ваш – «Энергомаш»!

Такую же площадку к уже действующим крытым цехам готовит и один из самых молодых индустриальных парков – «Курган Энергомаш». На полную мощность он вышел летом этого года. Со своим проектом создания парка гендиректор Сергей Доронин обратился в правительство области в пандемийный 2020-й. Проект получил финансовую господдержку – 204 миллиона рублей.

– Готовая инфраструктура, готовые цеха, я бы сказал, идеальные для запуска производства, они очень востребованы, – отмечает Сергей Доронин. – Есть предприятия, которые вынашивают проекты развития, расширения своих производственных возможностей либо у них есть технологии, идеи по созданию нового производства, но так называемый порог входа, финансовые проблемы на старте не позволяют это осуществить. Готовая промышленная площадка, как наша, снижает этот барьер, позволяет принять важное судьбоносное решение начать такое производство.

В сентябре «Курган Энергомаш» был включён в реестр Минпромторга России. Теперь и его резиденты имеют право на получение налоговых льгот.

– Очень привлекательны меры поддержки. Большей частью на средства областного правительства был построен этот индустриальный парк. Это капитальное строительство, – подчёркивает директор компании «ЛД Фитинг» (резидент парка) Олег Девяткин. – И ещё о господдержке: порядка 50 – 70% по первому платежу лизинга предприятиям возвращается.

Это выгодно государству

Задачи по импортозамещению, созданию новых рабочих мест, которые сегодня ставит жизнь, в большой степени решают индустриальные парки и их резиденты.

– В наших индустриальных парках работают уже 40 предприятий, капиталовложение составляет более миллиарда рублей. Создано порядка тысячи новых рабочих мест. А это отчисления в бюджет по всевозможным налогам, – поясняет заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов.– В этом и выражается экономический эффект от реализации таких проектов. Мы восстанавливаем обанкроченные, брошенные промышленные площадки. Заработная плата на таких площадках 50–70 тысяч рублей.

В ещё одном индустриальном парке – Шадринском – организовано производство погрузочно-доставочных машин грузоподъёмностью 10–17 тонн. Они применяются в горнодобывающей промышленности. Возникновение этого индустриального парка стало возможным благодаря договорённости между правительством Курганской области и Уральской горно-металлургической компанией. Инвестиции составили порядка 400 млн рублей. Из них больше половины – субсидии бюджета.

Потому сегодня государству более выгодно заниматься этими проектами, даже чем инвестору. Мы получаем новые места, новые заводы вместо бывших развалин советского периода, стабильную социальную ситуацию и налоги. Поэтому мы строили и будем строить. Главное – чтобы всё это работало!

– Индустриальные проекты сегодня, так сложилось, самые тяжёлые по экономике, – подчёркивает губернатор Курганской области Вадим Шумков. – В 90-е годы прошлого века стало выгодно заниматься торговлей, финансовыми услугами. Промышленность внимания государства не получала, предприятия разорялись. Сегодня, если начинать с нуля, деньги на строительство нового завода надо вкладывать 3–5 лет и 10 лет потом получать обратно. Ни один банк не прокредитует такие проекты – давайте говорить честно.

Региональные власти продолжают работу по созданию и развитию индустриальных парков. В ближайшее время к действующим площадкам добавится «Стальмонтаж» в Кургане и ещё один – в Катайске на базе насосного завода.

Специалисты прогнозируют, что со временем в стране произойдёт насыщение индустриальными парками, и рост числа будет замедляться после отметки ориентировочно в 300 площадок. Но пока процесс их создания не снижает темпы. В будущем их развитие продолжится – в сторону расширения территории и развития сервисов.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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