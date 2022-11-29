Курганские водители могут предъявлять сотрудникам ГИБДД документы в электронном виде

Курганским водителям автомототранспорта разрешили предъявлять инспектору дорожно-патрульной службы свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и водительское удостоверение в виде QR – кода в мобильном приложении «Госуслуги Авто». Для этого необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг, установить приложение «Госуслуги Авто» и указать в нем сведения об имеющемся водительском удостоверении и транспортном средстве.

На сегодняшний день на всех планшетных компьютерах сотрудников полиции установлено программное обеспечение «Сканер QR – кода для устройства мобильного доступа», которое позволяет проверить наличие документов в электронном виде.

Автоинспекторы еще раз напоминают, что использование водительского удостоверения в электронном виде является экспериментом и в настоящее время не освобождает от обязанности иметь при себе и по требованию сотрудников полиции предъявлять для проверки все документы в бумажном виде.

Отсутствие у водителя документов на право управления транспортным средством в оригинальном виде даже при наличии таких документов в электронном виде влечет за собой административную ответственность.

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