Курганские волонтёры получат гранты на садово-огородные работы

Волонтёры и волонтёрские объединения получат микрогранты на приобретение инвентаря, семян, саженцев, рассады для оказания помощи в садово-огородных работах малообеспеченным и социально незащищенным гражданам.

Заявки на участие в конкурсе «Добрый огород» принимаются до 15 апреля 2023 года. Специальные призы предусмотрены для участников, первыми представивших лучшие конкурсные заявки, сообщили в пресс-службе администрации города. Подробная информация о проекте публикуется на сайте dobro-ogorod.ru.

В 2022 году в рамках проекта «Добрый огород» проведены три этапа конкурса мини-грантов на реализацию социальных агроволонтёрских проектов. Сформированы 63 команды агроволонтёров в 26-ти регионах России.

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