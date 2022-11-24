Курганские воспитанники «Папиной школы» подготовились к Дню матери

Воспитанники «Папиной школы», действующей при Порт-Артурском храме города Кургана, решили порадовать своих мам.Как рассказали в Курганской епархии, ребята в преддверии Дня матери на занятии в столярной мастерской изготовили разделочные доски, подставки под горячее и полочки для телефонов.

Помимо этого 20 ноября в спортивном зале для воспитанников прошла тренировка по самбо. А на занятии по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию руководитель проекта «Папина школа» Владимир Алексеев познакомил ребят с жизнью и подвигами святых защитников Руси.

«Всё больше пап с большим желанием присоединяются к сыновьям в этом проекте. Своим примером они воспитывают в детях веру в Бога, трудолюбие, любовь к Родине и здоровому образу жизни», - поделился отец Владимир.

Проект «Папина школа» стал победителем второго конкурса малых грантов «Православная инициатива-2022» Фонда «Соработничество».

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