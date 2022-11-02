Курганские воспитанники воскресной школы отправляют солдатам письма в носках

На приходе Покрова Пресвятой Богородицы города Кургана воспитанники воскресной школы дошкольной и школьных групп, родители присоединились к Всероссийской акции «Письмо солдату».

На уроках прикладного искусства дети сделали конверты, красочно их оформили, нарисовали рисунки. Дома написали добрые, тёплые письма. Для военнослужащих они много значат, напоминают им о родном доме и мирной жизни, которую они сейчас защищают.

Руководитель воскресной школы Надежда Слесаренко поделилась: «В письмах ребята пишут о своей жизни, занятиях, о птицах, которые поют в школьном дворе, о благодарности солдатам за мужество и героизм. Когда ребенок пишет письмо, у него формируется чувство сострадания и любви».

Из письма восьмилетней Вероники Меньщиковой:

«Ждем вас с Победой, дорогие наши защитники!

Пусть мирные люди за мир постоят,

Они не позволят калечить ребят,

Они не позволят бомбить города.

Не будет, не будет войны никогда».

Письма, а также иконки с молитвами вложили в носки, с искренней любовью связанные прихожанами храма, и передали в пункт сбора гуманитарной помощи.

Фото Курганской епархии.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.