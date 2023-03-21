Курганские врачи обучаются у ведущих онкологов страны

Онкологи из ведущих медицинских центров страны 21-22 марта проводят обучающий семинар для детских врачей Курганской области.

– национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и НИИ детской онкологии и гематологии имени академика Л.А. Дурнова, центра онкологии им. Н.Н. Блохина, НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой, педиатрического медицинского университета имени академика И.П. Павлова и Морозовской детской клинической больницы делятся опытом с курганскими специалистами.

50 человек из Курганской области: врачи педиатры, детские хирурги, онкологи, гематологи, анестезиологи-реаниматологи, нейрохирурги, а также другие специалисты разбирают передовые методы диагностики и лечения гематологических, онкологических и иммунологических заболеваний у детей.

Помимо совершенствования знаний идет серьезное перевооружение лечебных учреждений, в том числе детских, уточнили в пресс-службе главы региона. За последние четыре года в областной детской клинической больнице приобретено дополнительно оборудование на сумму более 120 млн рублей (МРТ, лабораторное оборудование).

В новой детской поликлинике в Заозерном микрорайоне Кургана оборудование по последнему слову техники. На оснащение затрачено порядка 94 млн рублей.

Фото с сайта freepik.com

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