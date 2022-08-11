Курганские врачи с помощью современных технологий смогли спасти жизнь молодой маме

Профессионализм курганских врачей и современные технологии спасли жизнь молодой маме. 20-летнюю жительницу региона доставили в Курганскую областную клиническую больницу после родов с сильным кровотечением. Как отмечают специалисты – случай был довольно сложным. И если бы больница не была оснащена современными ангиографами (новый аппарат приобрели в прошлом году), а хирург Николай Руденко не владел мастерски технологией малоинвазивных вмешательств, все могло бы закончиться не так хорошо. В таких случаях, чтобы спасти жизнь женщины, есть два варианта – операция по удалению репродуктивных органов - это означает, что женщина не сможет больше иметь детей, или эмболизация – высокотехнологическая операция, когда врач делает небольшой прокол и вводит в сосуды катетер с препаратом, останавливающим кровотечение.

«Уникальность данного вмешательства в том, что оно высокотехнологично, органосохраняющая методика, и мини-инвазивно, то есть операция проходит через маленький прокол в кисти, а иногда в бедре, под местной анестезией», - отметил сосудистый хирург Курганской областной клинической больницы Николай Руденко.

Именно по второму пути пошли курганские врачи. Счёт шёл на минуты, кроме того, при обильном кровотечении есть большой риск, что пациент операцию не перенесёт, да и сохранить возможность для молодой женщины в будущем снова стать мамой – тоже крайне важно.

«Это весомая альтернатива, и хорошо, что она у нас есть, и мы ее применяем. Случаи возникновения кровотечения не так часты, но они очень тяжелые и решение о проведении операции совместно принимают акушер-гинеколог и сосудистый хирург», - подчеркнул заведующий гинекологическим отделением Курганской областной клинической больницы Евгений Кныш.

Сейчас мама чувствует себя хорошо, она вернулась к своему новорожденному сыну.

Отметим, что малоинвазивные операции, которые не только помогают спасти жизнь и здоровье, но и позволяют избежать высокотравматичных хирургических вмешательств и быстрее восстановиться пациенту, курганские врачи также проводят на сосудах сердца и головного мозга, при инфарктах и инсультах.

По информации департамента здравоохранения Курганской области.

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