Курганские юные спортсмены внесли весомый вклад в благоустройство ЦПКиО

Спортивная площадка в Центральном парке культуры и отдыха – это излюбленное место многих горожан для занятий спортом на открытом воздухе. Навести на ней порядок – такую помощь решили оказать спортсмены отделения футбола ДЮСШ № 3 и отделения волейбола ДЮСШ № 2 города Кургана.

Провести субботник планировали накануне Дня защиты детей. Однако непогода помешала. Поэтому ребята завершили дела уже после праздника. Совместно с сотрудниками Городского Дома народного творчества поменяли оградительную сетку на футбольном поле, подреставрировали борта корта, покрасили столбы и натянули трос, на которые крепят сетку. Также ребята покрасили футбольные ворота, а внутри корта разместили баннер.

Заведующий отделом спорта Сергей Чугунов отметил, что спортивная площадка в ЦПКиО никогда не пустует. На ней проводятся соревнования по волейболу и футболу, а в летний период и по пляжному самбо. «С началом лета у спортсменов, как правило, завершается сезон залов, и начинается сезон занятий на открытом воздухе. К примеру, воспитанники ДЮСШ № 2 отделения волейбола уже приступили к тренировочным занятиям на этой спортивной площадке, поскольку это отличная возможность подготовиться к соревнованиям областного и Всероссийского уровней», - сказал Чугунов, призвав горожан заниматься спортом и вести активный образ жизни.

По информации управления по физической культуре и спорту Курганской области.