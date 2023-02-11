Курганские заводы расширят номенклатуру продукции для предприятий Газпрома

Предприятия Курганской области потенциально способны расширить номенклатуру и объем трубопроводной арматуры, поставляемой для нужд ПАО «Газпром нефть», в том числе и в замещении продукции, которую для газовиков поставляли иностранные предприятия. Об этом договаривались в ходе встречи в Курганепредсставители местных производителей и делегации ПАО «Газпром нефть».

В департаменте экономики при этом сослались на поручение губернатора Вадима Шумкова, который в 2019 году поставил задачу местным заводам регулярно участвовать в выставках и конференциях, на которых можно продемонстрировать свои возможности крупным российским компаниям, в том числе и Газпрому.

В ходе последнего визита делегация Газпром нефть оценивала промышленный потенциал производителей трубопроводной арматуры на предмет расширения экономических связей с местными предприятиями. Гостям представили возможность посетить курганские заводы с тем чтобы они смогли наглядно увидеть производственный процесс изготовления трубопроводной арматуры. В ходе визита у представителей Газпром нефть возникали и рабочие вопросы.

Директор департамента экономического развития Владимир Ковалев выразил убежденность, что предприятия Курганской области являются одними из ведущих партнеров ПАО «Газпром нефть» и других предприятий нефтегазового сектора по поставкам трубопроводной арматуры.

С его слов, по итогам визита наших коллег мы ожидаем расширения номенклатуры поставляемой продукции и, соответственно, увеличения объема поставок.

Фото департамента экономического развития.