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Курганские женщины докажут, что здоровье и благополучие семьи для них - главное

Примут участие в конкурсе соцпроектов.

10 марта, 2023 - 09:07

Жительницы Курганской области могут принять участие во втором Всероссийском конкурсном отборе лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество».

Судьи готовятся оценивать работы в номинациях: «Технология для здоровья», «Женское здоровье», «Материнство и детство», «Здоровый образ жизни», «Благополучие семьи». В каждом из направлений выберут победителя и двух финалистов.

Есть и специальные номинации для мужчин. Они могут рассказать о ментальном здоровье, продвижении инициатив по сохранению здоровья, ЗОЖ-инфлюенсер.

Конкурс проходит до 30 апреля. Проекты – победители получат разноплановую поддержку на разных уровнях, в том числе возможность быть представленными на площадках экономических форумов.

Фамилии авторов лучших работ озвучат на Петербургском международном экономическом форуме в июне.

Более подробную информацию можно получить на сайте.

Фото Николая Пушилина.

 

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10 марта, 2023 - 09:07

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