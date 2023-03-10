Курганские женщины докажут, что здоровье и благополучие семьи для них - главное

Жительницы Курганской области могут принять участие во втором Всероссийском конкурсном отборе лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество».
Судьи готовятся оценивать работы в номинациях: «Технология для здоровья», «Женское здоровье», «Материнство и детство», «Здоровый образ жизни», «Благополучие семьи». В каждом из направлений выберут победителя и двух финалистов.
Есть и специальные номинации для мужчин. Они могут рассказать о ментальном здоровье, продвижении инициатив по сохранению здоровья, ЗОЖ-инфлюенсер.
Конкурс проходит до 30 апреля. Проекты – победители получат разноплановую поддержку на разных уровнях, в том числе возможность быть представленными на площадках экономических форумов.
Фамилии авторов лучших работ озвучат на Петербургском международном экономическом форуме в июне.
Более подробную информацию можно получить на сайте.
Фото Николая Пушилина.
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