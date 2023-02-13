Курганские женщины примеряют наряды 20-х годов и готовят канапе

В курганском мультицентре «Скрепка» в воскресенье, 19 февраля, состоится большая встреча сообщества PRO-Женщин «Женщина Эпохи».

Программу организаторы готовят интересную и насыщенную.Для любителей и почитателей моды здесь пройдёт дефиле в костюмах от 20-х годов XX века до 20-х годов XXI века.Состоится конкурс канапе.Победителей обязательно наградят.Самых активных участников викторины тоже ждут призы. Откроется ярмарка мастеров. Выступят творческий коллектив «Просто танцуй» и Мария Вельмовская. Как участницы женского сообщества, это будет мероприятие, которое вы не забудете.

Мероприятие начнётся в 13:00 часов. Вход свободный, но лучше предварительно записаться.

Фото из группы vk.com/pro_women_kurgan.

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