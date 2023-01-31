Курганские женщины знают, что такое «ЗОЖ в балансе»

Курганские женщины выступают за здоровое общество. Участвуют во втором конкурсном отборе лучших социальных проектов.

Прием заявок завершится 28 апреля. Для того чтобы присоединиться к проекту, необходимо зарегистрироваться на сайте.

Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество» проходит по 5 основным и 3 специальным номинациям. Несколько участниц из нашего региона представят свои проекты по темам: «ЗОЖ в балансе» и «Диагностика, лечение и реабилитация пациентов с орфанными заболеваниями на примере клинической практики НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова».

Как сообщили в пресс-службе губернатора, победители смогут представить свои проекты на площадке Петербургского международного экономического форума в 2023 году, а также лично встретятся с кураторами конкурса для продвижения своих социальных инициатив.