Курганские журналисты побывали на секретных промышленных производствах

С 60-х годов прошлого века известен спор представителей научно-технической и гуманитарной интеллигенции. С лёгкой руки поэта Бориса Слуцкого противостояние получило название – «физики и лирики». Чьё мировоззрение важнее? Кто оказывает большее влияние на мир? 9 июня люди науки – промышленники и люди искусства – журналисты встретились в специальном пресс-туре. Представители СМИ побывали на промышленных предприятиях.

Журналисты прокатились на вездеходе «Бурлак», увидели работу уникальной линии литья, окунулись в мир IT-технологий и узнали, как производят вкусные напитки. Корреспондентам представили успешные производства, которые ведут свой бизнес, применяя передовые технологии, и активно занимаются импортозамещением, а также уделяют большое внимание социальной сфере, создавая для своих трудовых коллективов комфортные условия труда.

Война и мир

Одним из первых журналисты областных и районных СМИ посетили АО «НПО «Курганприбор», чья история на курганской земле началась в далеком военном 1941 году. Визит начался с музея, экскурсию провел заведующий выставочным центром НПО «Курганприбор» и председатель Совета ветеранов Вячеслав Степанов.

– Здесь представлена экспозиция вооружения, в основном артиллерии, аналоги которых принимали участие в Великой Оте-чественной войне. Перед вами образец пушки 76-мм. Это самая массовая и самая лучшая пушка той войны. Она имеет такой же авторитет, как Т-34 среди танков всего мира.

В ходе войны немцы усилили броню своих танков. Поэтому наши конструкторы разработали в противовес калибр 85-мм, которая могла стрелять как бронебойными, так и осколочно-фугасными снарядами. Затем появилась и пушка 122-мм, которая уже пробивала мощную броню немецких «Тигров». Далее на вооружение пришла гаубица калибра 152-мм, главное предназначение которой было вскрытие огневых точек, укрепленных броней и бетоном.

Среди экспонатов музея есть и зенитная пушка, предназначенная для стрельбы по воздушным целям со скорострельностью 100–120 выстрелов в минуту. Она обслуживалась двумя операторами и одним наводчиком. От слаженности коллектива в первую очередь и зависел успех. Легендарный «Град» также представлен в экспозиции.

Как рассказала председатель профсоюзного комитета предприятия Наталья Лысенкова, сегодня это не только одно из ведущих производств области, но и общепризнанный лидер в своей отрасли – АО «НПО «Курганприбор» принадлежит не менее 60% от всего объема продукции, выпускаемой на российском рынке: взрывателей реактивной, ствольной и минометной артиллерии.

Большое внимание здесь уделяется социальной стороне производства. Все старые производственные корпуса отремонтированы, они просторные, чистые и светлые. Специалистов для себя здесь «выращивают» сами: обучают и на месте, и в учебных заведениях. Студенты, которые учатся от предприятия, получают хорошую стипендию. Привлекают будущих сотрудников и из других регионов – бывший студент-практикант из Челябинской области сегодня трудится на предприятии главным конструктором.

– У нас все делается для того, чтобы люди трудились в достойных условиях и были уверены в завтрашнем дне, – подчеркнула Наталья Лысенкова.

С большим интересом журналисты познакомились с производственным цехом №3, где сосредоточено современное и высокопроизводительное оборудование, вполне себе мирное – токарные и фрезерные станки с ЧПУ, на которых изготавливается основная продукция АО «НПО «Курганприбор».

От такси до вездехода

Открытием для многих участников пресс-тура стало посещение курганской IT-компании «Максим Технология» – предприятия международного сервиса заказа такси «Максим». Сегодня сервис работает в 500 городах России и 20 странах мира, что стало возможным благодаря информационным технологиям и собственным IT-разработкам. Сегодня в составе компании «Максим» – множество подразделений. Это сам сервис заказа такси, кол-центры, КГ «Бункер Медиа», кондитерская фабрика «Славянка», ТА «Go! Touristic», ООО «Вездеходы «Бурлак», авиацентр «Логовушка», благотворительный фонд «Гарант» и другие.

В 11 подразделениях «Максим Технология» трудится более 300 квалифицированных сотрудников. Они разрабатывают программное обеспечение, которое используется по всему миру, занимаются обслуживанием сети и серверов в режиме 24/7 и многим другим.

В компании трудятся IT-спе-циалисты мирового уровня, решающие интересные и сложные задачи. Для них на предприятии за счет компании созданы не только комфортные условия труда, но и все возможности для развития как профессионального, так и личностного.

«Максим Технология» активно сотрудничает с образовательными учреждениями региона, в недрах которых выискивает для себя будущих гениев IT-сферы. В частности, участвуют в работе созданного по поручению губернатора Вадима Шумкова IT-колледжа. А еще с Центром инновационного молодежного творчества. Работающие там студенты получают стипендию от «Максим Технология».

– Убедить человека пойти работать в сферу информационных технологий, мотивируя его большими деньгами или чем-то еще, невозможно. В людях, которые к нам приходят, мы в первую очередь хотим видеть увлеченность. А если ее нет, то человек сам отсеется на каком-то этапе, – уверен директор по продуктам Алексей Медведев.

Побывав на предприятии, некоторые журналисты загорелись идеей привезти сюда на экскурсию школьников из своих районов, чтобы те из них, кто увлечен компьютерными технологиями, смогли увидеть работу настоящих профессионалов.

В арктических снегах

Со слов: «Вот это да!» началось для журналистов знакомство с ООО «Вездеходы «Бурлак». Эта техника с первого взгляда впечатляет своей мощью и величественными размерами.

«Бурлак» – полностью российская разработка, 90 процентов комплектующих в ней отечественного производства. Машина спроектирована в 2016 году для длительных автономных экспедиций в Арктику. Её различные модификации, собранные в рамках опытного производства, работают сегодня в Чукотском, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, республиках Коми и Якутия, Красноярском и Забайкальском краях, Свердловской и Магаданской областях. 7 вездеходов задействованы в работах по строительству новой антарктической станции «Восток» на Южном полюсе.

Производство снегоболотоходов в Кургане было запущено в 2021 году. Текущая мощность – 3–4 вездехода в месяц. Но в связи с ростом спроса на данный вид техники руководством предприятия принято решение о расширении производственных мощностей, новый завод будет построен в 2023 году и сможет производить от 20 до 30 вездеходов в месяц. Журналисты с энтузиазмом воспользовались возможностью прокатиться на вездеходе «Бурлак».

По информации пресс-службы губернатора.Фото Николая Пушилина.