Курганских аграриев, ставших виновниками пожаров, лишат господдержки

Причиной почти 90% пожаров является человеческий фактор. Более половины лесных пожаров начинаются с возгорания сухой растительности в полях и на садовых участках. Об этом «Новому миру» сообщил исполняющий обязанности директора Департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Олег Поршаков.

- Иногда виновниками возгорания становятся аграрии, которые вместо перепашки поля сжигают стерню, оставшуюся после уборки прошлогоднего урожая. Вероятно, они считают, что так дешевле, чем тратиться на горюче-смазочные материалы для трактора. Но нанесенный ущерб оказывается огромен. Поэтому мы пошли на кардинальные меры и стали лишать таких аграриев государственной поддержки. Могу заверить, что в дальнейшем жесткая линия в отношении подобных сельхозтоваропроизводителей будет продолжена и даже усилена, - пообещал собеседник нашего издания.

Относительно пожаров, которые распространяются на большие территории после возгорания в садоводствах, Олег Поршаков напомнил, что своевременно очищать участки от сухой растительности – обязанность каждого садовода.

- Раньше существовала хорошая практика: члены садоводства устраивали по очереди ночные дежурства. Это спасало от краж из дач и помогало заметить возгорание на ранней стадии. Считаю, садоводы должны вернуться к практике дежурств, - рекомендовал и.о. директора Департамента гражданской защиты Курганской области.

Он посоветовал каждому садоводу всегда иметь под рукой первичные средства пожаротушения – резервуар с водой, песок с лопатой и огнетушитель. Это не требует больших финансовых затрат. Зато человек будет спокоен, что в случае ЧП защитит свою дачу и имущество соседей.

- Мы не можем поставить персонального сотрудника МЧС и отдельный пожарный автомобиль к каждому частному дому и к каждой даче. У нас на это не хватит никаких сил и средств. Поэтому жители Курганской области должны сами менять свое отношение к пожарной безопасности, неукоснительно соблюдать ее требования и не позволять себе «приятные вольности» в виде шашлыка на природе и так далее, - заявил Олег Поршаков.

Николай Волков.

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