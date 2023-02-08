Курганских девятиклассников проверяют на способность работы с текстами

Сегодня, 8 февраля, все учащиеся девятых классов курганских школ сдают итоговое собеседование по русскому языку. По сути, оно станет допуском или недопуском к государственной итоговой аттестации по основному общему образованию.

Педагоги выяснят, умеют ли школьники общаться на разные темы, вести диалог, выразительно читать текст вслух, пересказывать его. По сути, это устный экзамен. Собеседование состоит из двух частей. Первая часть включает два задания, которые выполняются с использованием одного текста. От участника собеседования сначала требуют прочитать текст, а затем пересказать его, дополнив собственным высказыванием.

Вторая часть состоит тоже из двух заданий, в одном из которых предлагается выбрать один из трёх предложенных вариантов беседы: описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, рассуждение по одной из сформулированных проблем – и построить монологическое высказывание. В четвертом задании учащимся предлагается поучаствовать в беседе по теме предыдущего задания.

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Во время собеседования ведется аудиозапись. Для детей-инвалидов продолжительность процедуры увеличится на 30 минут.

Результаты итогового собеседования могут стать известны на следующей неделе. Школьнику выставят оценку «зачет» или «незачет», в соответствии с которой будет приниматься решение о допуске или недопуске к итоговой аттестации.

Участник итогового собеседования получает зачёт, если наберет от 10 более баллов.