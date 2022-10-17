Курганских мобилизованных обеспечат маскхалатами и разгрузками

Курганская область расширит перечень снаряжения, поставляемого жителям региона, которые призваны в Вооруженные Силы РФ в ходе частичной мобилизации. Об этом сегодня, 17 октября, в своем телеграм-канале написал губернатор Вадим Шумков.

«По закупкам и пошиву маскхалатов вопрос решили. Скоро будем поставлять. Дополнительно парни попросили обеспечить разгрузку для боеприпасов на каждого. Сейчас заказали «пробники». Если получится, сделаем и это», - сообщил глава региона.

Его общение с мобилизованными прошло в воинской части в Елани (Свердловская область), где зауральцы проходят курс подготовки перед отправкой на специальную военную операцию. Вадим Шумков и его заместители доставили землякам крупную партию грузов, которые пригодятся военнослужащим, - шапки, балаклавы, носки, перчатки, продукты, сухие пайки, квадрокоптеры и многое другое. На приобретение этих товаров бюджет Курганской области выделил 30 млн рублей.

Вадим Шумков пообщался с зауральским мобилизованными, спросил их о потребностях, еще раз пообещал помочь семьям.

Николай Волков.

Фото телеграм-канала «силаVправде (V. Шумков)».