Курганских общественников научили корректно наблюдать за выборами

«Общественная палата провела обучение кандидатов в общественные наблюдатели. Основная цель обучения — подготовить к предстоящим выборам независимых наблюдателей, которые будут оперативно выявлять и предотвращать нарушения на избирательных участках», — рассказал председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов.

В единый день голосования, 11 сентября, в Зауралье пройдут три избирательные кампании: дополнительные выборы депутатов Курганской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №1 и №6; дополнительные выборы депутатов Шадринской городской Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам №11, №18; дополнительные выборы депутатов Катайской городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательных округам №4, №5, №11.

На каждом избирательном участке будет работать подготовленный общественный наблюдатель, а также постоянно на связи будут специалисты штаба, готовые ответить на любой вопрос, мобильная группа, которая будет выезжать на избирательные участки, реагируя на сообщения наблюдателей о возможных нарушениях избирательного законодательства.

Общественные наблюдатели получат от ОП Курганской области нагрудный знак, направление на определенный избирательный участок и памятку наблюдателя, что позволит им качественно выполнить поставленные перед ними задачи.

На базе Общественной палаты Курганской области будет работать телефон «горячей линии» 8-800-250-15-40. Все поступившие обращения будут отрабатываться членами и экспертами ОП совместно с компетентными органами.

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