Курганских пенсионеров знакомят с графиком пенсионных выплат в ноябре

Впереди ноябрьские праздничные выходные. В связи с изменением графика работы отделений почтовой связи и банков в Курганской области скорректированы даты доставки пенсий и мер социальной поддержки зауральцев.

Отделение Пенсионного фонда РФ по региону сообщило, что выплата пенсий и пособий в отделениях Почты России в Кургане и Шадринске будет осуществляться в новом режиме.

В отделениях почтовой связи, расположенных в Кургане и Шадринске, с шестиразовой доставкой с понедельника по субботу пенсию можно будет получить 3 ноября - за 3, 4 ноября и 5 ноября - за 5, 6 ноября. Далее выплаты пойдут по графику.

В центральных отделениях почтовой связи, находящихся в райцентрах и некоторых селах,с пятиразовой доставкой со вторника по субботу пенсии выплатят 3 ноября - за 3, 4 ноября, 5 ноября - за 5, 6, 7 ноября, а в почтовых отделениях с 5-ти разовой доставкой с понедельника по пятницу пенсию можно будет получить 3 ноября - за 3, 4, 5, 6 ноября.

В сельских почтовых отделениях с трёхразовой доставкой в неделю: вторник, четверг, суббота выплаты можно получить 3 ноября - за 3, 4, 5, 6 ноября и 8 ноября 2022 года - за 7, 8, 9 ноября.

Сельские ОПС с трёхразовой доставкой в неделю: понедельник, среда, пятница - 2 ноября - за 3, 4, 5, 6 ноября и 7 ноября - за 7, 8 ноября. Далее все пойдет по графику.

Жителей Курганской области, получающих пенсии через кредитные организации, изменения не коснутся – выплаты им придут, как обычно.

Перечисление на банковские счета пособий беременным женщинам и семьям с невысоким доходом, а также мер соцподдержки, переданных в ПФР от соцзащиты, стандартно проходит 3 числа.

Фото Николая Пушилина.

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