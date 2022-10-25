Курганских предпринимателей научат экспортировать собственную продукцию

В Инвестиционном агентстве Курганской области 24 октября началась учебная сессия для предпринимателей, которые хотят расширить свой бизнес за пределами региона.

Основная часть слушателей курса занимается производственной деятельностью или оптовой торговлей. Во время учебных занятий предпринимателям расскажут о конкурентоспособности продукта, научат бизнес-планированию, помогут разработать план действий для повышения привлекательности собственного коммерческого предложения.

По окончании курса каждый предприниматель сможет получить индивидуальный экспортный проект и не менее трех пошаговых планов выхода на зарубежные рынки.

В программе участвуют компании, которые осуществляют профильную деятельность не менее 3 лет, а также имеют торговый оборот не менее 50 миллионов рублей, сообщили в Инвестиционном агентстве Курганской области.

Фото Инвестиционного агентства Курганской области.

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