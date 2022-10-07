Курганских предпринимателей пригласили к участию в образовательном проекте

Предпринимателей Курганской области приглашают принять участие в масштабном образовательном проекте «Деловые женщины Зауралья». Мероприятие проводит «Центр поддержки предпринимательства» фонда «Инвестиционное агентство Курганской области».

Несмотря на заявленную тему, обучение могут пройти женщины, мужчины, учредители и сотрудники компаний.

На обучающих лекциях выступят: успешный руководитель — Людмила Воробейчик, автор курсов по финансовой грамотности, инвестициям, деловой этике — Наталья Логачева, гештальт-терапевт — Татьяна Федосимова, спикер международного предпринимательского форума — Наталья Паденко, автор и преподаватель курса маркетинга Курганского ИТ-колледжа — Татьяна Слащева.

Обучение будет проходить в очном и заочном формате с 1 по 30 ноября. Раз в неделю по 4 часа. Спикеры курса расскажут о том, как создавать продукты и услуги, нужные рынку, научат бизнес-планированию и управлению финансами, поделятся основами интернет-маркетинга и секретами для популярности бренда, а также обсудят вопросы, возникшие в период санкций.

Всем участникам, прошедшим обучение, будут выданы сертификаты. Зарегистрироваться на курс можно по ссылке.

По информации Инвестиционного портала Курганской области INVEST45.RU.

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