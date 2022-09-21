Курганских предпринимателей проконсультируют в Центре развития бизнеса и Фонде микрофинансирования

Зауральцы могут принять участие в обучающем проекте правительства Курганской области по мерам поддержки предпринимателей, вступившим в силу в июле 2022 года по поручению губернатора Вадима Шумкова. Серия онлайн-уроков поможет предпринимателям региона ориентироваться в вопросах привлечения государственной поддержки.

Каждую пятницу в режиме видеоконференцсвязи можно пообщаться с представителями власти, получить компетентный комментарий специалистов по процедуре предоставления грантов, субсидий и льгот для бизнеса.

Меры финансовой поддержки являются одними из самых востребованных. Руководители трех подразделений – Центра развития бизнеса, Фонда микрофинансирования и Гарантийного фонда расскажут о действующих льготных программах, уточнили в пресс-службе администрации города. Так, в Фонде микрофинансирования Курганской области предприниматели и самозанятые могут взять микрозайм до 5 млн рублей на 3 года под уникально низкий процент – от 0,1% годовых.

Промышленные предприятия имеют возможность возмещения части затрат на модернизацию оборудования до 50% от его стоимости. Резидентам индустриальных парков преференции увеличены до 70 % стоимости в сумме до 60 миллионов рублей. Кроме того, предусмотрены компенсации оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций и стоимости технических присоединений к сетям газовиков и энергетиков.

Поручительства Гарантийного фонда обеспечивают до половины всего кредита предпринимателя, при этом максимальная сумма поручительства для одного заемщика не должна превышать 22 млн рублей. При нехватке у предпринимателей собственного залога любая организация или предприниматель могут получить поручительство. Условие – быть зарегистрированным и осуществлять деятельность на территории Курганской области.

Узнать обо всех мерах поддержки можно по адресу: улица Бурова-Петрова, 112а, третий этаж. Многоканальный телефон: 8 (800) 250-47-31 (по будням с 09:00 до 18:00). Ежедневно информация обновляется на сайтах: invest45.ru, мойбизнес45.рф.

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