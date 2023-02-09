Курганских предпринимателей ждёт "Торговля России"

Предприниматели Курганской области примут участие в шестом ежегодном всероссийском конкурсе «Торговля России - 2023».

Заявки можно подать до 28 апреля, квалифицированный отбор завершится 19 мая, уточнили в пресс-службе главы региона. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте торговляроссии.рф.

Конкурс будет проводиться по 11 номинациям: «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший магазин», «Лучший объект фаст-фуда», «Лучший торговый фестиваль», «Лучший оптовый продовольственный рынок» и «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя».

Более подробную информацию по конкурсу можно получить в оргкомитете по телефону: +7 495 924 02 80, tr@russiant.org и в отделе развития потребительского рынка департамента экономического развития Курганской области по телефону: 8(3522) 42-80-01.