Курганских призывников не будут отправлять в зону СВО

Призывники из Курганской области в новые субъекты Российской Федерации направляться не будут. Они будут проходить службу во всех видах и родах войск на других территориях. Об этом, рассказывая о стартовавшей весенней призывной кампании, «Новому миру» сообщил военный комиссар региона Айрат Зарипов.

- Отправка призывников в войска будет осуществляться со сборного пункта. В период нахождения там ребята будут обеспечены 3-разовым горячим питанием. Перед убытием в воинскую часть каждому выдадут военную форму, предметы личной гигиены, банковскую карту для получения денежного довольствия и бесплатную SIM-карту. Однако пользоваться сотовыми телефонами с расширенными мультимедийными возможностями им запрещается, - уточнил полковник Зарипов.

В пути до воинской части призывники будут обеспечены общевойсковыми пайками. А при следовании более 3 суток питание будет организовано в вагонах-ресторанах.

Как ранее сообщал «Новый мир», в ходе весенней призывной кампании на призывные комиссии вызовут порядка 4000 зауральцев. Из них около 1000 человек отправят служить в Вооруженные Силы РФ.

- Уверен, что весенняя призывная кампания в регионе будет проведена на высоком уровне. Всем призывникам желаю крепкого здоровья и хорошей службы! – напутствовал ребят военком Курганской области.

Николай Волков.

Фото автора.