Курганских призывников не будут привлекать в горячие точки и зоны боевых действий

Военнослужащие по призыву не будут привлекаться ни в какие горячие точки и зоны боевых действий. Они будут проходить службу во всех видах и родах войск Вооруженных Сил России только на территории Российской Федерации. Об этом в своём телеграм-канале рассказала глава города Кургана Елена Ситникова.

«В армии ребята учатся дисциплине, учатся стойко переносить любые тяготы, закаляют характер. Но, в первую очередь, служба в армии – это долг каждого настоящего мужчины, она учит защищать свою семью и свою Родину», - отметила она.

Призывная комиссия начала работу. Напомним, что весенний призыв стартовал 1 апреля. Он продлится до 15 июля текущего года.

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