Курганских призывников обещают обеспечить всем необходимым для службы

На областном сборном пункте военкомата для призывников работает столовая. Молодым людям предлагают горячие завтраки, обеды и ужины. Тем, кто в составе команд будет отправляться к месту службы, будут выдавать индивидуальные сухпайки. В суточный комплект на путь следования входят мясные консервы, каши и супы для заваривания, галеты, чай, кофе, сливки, сахар, шоколад, фруктовое повидло. Как утверждает начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Алексей Белокур, обеспеченность этими комплектами для призывников составляет 110%с учётом запаса.

«Тех призывников, которые едут воинскими эшелонами трое суток и более, кормят в вагон-ресторанах. Полноценное трёхразовое горячее питание - это обязательное условие перевозки военнослужащих», - пояснил майор Белокур.

Перед отправкой укомплектованность новобранцев проверяет старший команды воинской части, куда парни едут служить. Помимо питания, призывники получают средства гигиены и обмундирование – носки, тёплое бельё, обувь, шапки, форму.

«При этом форма одежды будет выдаваться в соответствии с видами и родами войск министерств и ведомств в соответствующей цветовой гамме», - добавил областной военком Айрат Зарипов.

Призывникам выдадут банковские карты с бесплатным СМС- информированием и сим-карты с льготным тарифом. При этом пользоваться смартфонами новобранцам запрещено. Им рекомендуется брать с собой кнопочные сотовые телефоны без фото- и видеокамер, а также без возможности подключения к Интернету.

С перечнем разрешённых моделей телефонов можно ознакомиться в военных комиссариатах.

Константин Сапунов. Фото Николая Пушилина.

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