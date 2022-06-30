Курганских школьников будут кормить лучше

Вопрос об улучшении качества бесплатного горячего питания учащихся начальных классоврассмотрели на очередном заседании Курганской городской Думы.

С 1 сентября по 31 декабря 2022 года стоимость бесплатного горячего питания учащихся начальной школы составит 81 рубль. Кроме того, на каждого ребенка к этой сумме будет добавлено еще по 35 рублей, отметила заместитель директора Департамента социальной политики Ирина Паскевич. Это позволит повысить качество и наполнение предоставляемого рациона бесплатного горячего питания, в том числе за счет витаминизации, уточнили в пресс-службе администрации города. Ирина Паскевич подчеркнула, что увеличение стоимости питания позволит дополнительно включить в рацион младших школьников фрукты и соки.

Напомним, питание школьников первых-четвертых классов финансируется за счёт федерального, областного и городского бюджетов. Родители стоимость питания не оплачивают. Все ученики младших классов получают питание бесплатно.

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