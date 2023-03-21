Курганских школьников и студентов будут обучать социальному проектированию

В Курганской области школьников и студентов хотят обучать социальному проектированию. Навыки составления проектов помогут молодежи привлекать деньги на осуществление своих идей и инициатив.

В департаменте образования заявили, что обучение будет краткосрочным, что позволит задействовать в проекте наибольшее количество участников.

«Специально для школьников и студентов СПО, которые имеют интересные идеи или большое желание что-то преображать вокруг себя, мы запускаем обучающий дистанционный курс. Здесь научим ребят свои идеи оформлять в проекты, а потом заявлять их на грантовые конкурсы. Обучение пройдет с 3 по 8 апреля, приглашаются ребята в возрасте 14-18 лет, не имеющие опыта написания проектов», - анонсировал проект в своём телеграмм-канале заместитель директора областного департамента образования и науки Иван Хлебников.

Заочным обучением с использованием онлайн-технологий будет заниматься Центр развития современных компетенций.

Чтобы попасть на обучение до 1 апреля необходимо подать заявку в АИС «Навигатор дополнительного образования детей» по ссылке. От родителей понадобятся документы на ребенка: заявление, копии паспорта и СНИЛС.

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