Курганских школьников и студентов пригласили на финансовые «бои»

Школьников и студентов региона пригласили принять участие во II региональном кубке по финансовым «боям», посвященном 80-летию Курганской области. Битва пройдет 10-15 апреля в заочном онлайн-формате. Организаторы предполагают, что участники боев смогут повысить свой уровень финансовой грамотности.

В финансовых «боях» разрешили участвовать школьникам и даже студентам в следующих лигах:

- Юниор-лига U18 – для учащихся 9-11 классов, которым не исполнится 18 лет.

- Вторая лига - для студентов учреждений среднего профессионального образования.

К участию в Субфедеральном кубке будут допущены команды, подавшие заявку за семь дней до начала проведения состязаний на сайте. Количество игроков в каждой команде должно быть не менее четырех человек. Дополнительно можно заявить в статусе запасных игроков.

Предметом финансовых «боев» станут заранее решенные командами участников задачи, в основе которых лежат проблемные и, возможно, неоднозначные вопросы, связанные с практическими действиями современного человека с деньгами, личным бюджетом, услугами финансовых институтов.

По итогам «боев» все участники могут получить электронные сертификаты, а победители - дипломы за 1, 2 и 3 место, а также подарки от спонсоров кубка

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