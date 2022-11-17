Курганских школьников научат отказываться от вредной пищи

Правительство Курганской области представило депутатам информацию об обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов.
В докладе департамента образования отмечалось, что переход на бесплатное горячее питание учащихся начальных классов осуществлен с 1 сентября 2020 года. В 2022 году на эти цели предусмотрено около 9,5 миллионов рублей. Деньги поступают как из федерального, так и областного бюджета. Причем учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
Во всех школах региона действует родительский контроль, по результатам которого выяснилось, что родители чаще всего опираются на вкусовые предпочтения своих детей, которые не всегда соответствуют правильному здоровому питанию. В связи с этим депутаты из комитета по социальной политике областной думы предложили продолжить работу по формированию у обучающихся культуры питания через информационные семинары, вебинары, размещение информации в социальных сетях. Эта работа будет проходить в рамках деятельности родительских советов.
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