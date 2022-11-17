Курганских школьников научат отказываться от вредной пищи

Правительство Курганской области представило депутатам информацию об обеспечении бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов.

В докладе департамента образования отмечалось, что переход на бесплатное горячее питание учащихся начальных классов осуществлен с 1 сентября 2020 года. В 2022 году на эти цели предусмотрено около 9,5 миллионов рублей. Деньги поступают как из федерального, так и областного бюджета. Причем учащиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.