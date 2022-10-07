Курганских школьников научат создавать свои социальные инициативы

В эти дни в комплексе отдыха и развития в Чумляке проходит областная профильная смена «Действуй». В ней участвуют 134 активиста детских общественных объединений, в том числе первичных отделений Российского движения школьников, из 23 муниципальных образований.

По замыслу авторов программы смена способствует формированию готовности ребят участвовать в социально значимой проектной деятельности в составе команды на территории муниципального образования. На образовательной сессии по социальному проектированию школьников обучают создавать и оформлять свои социальные инициативы, опираясь на тематические вызовы конкурса «Большая перемена» («Твори!», «Помни!», «Расскажи о главном!», «Сохраняй природу!», «Будь здоров!»), сообщает департамент образования и науки.

Ребята узнали об основах деятельности и возможностях Российского движения детей и молодежи. Интеллектуальная игра «А начиналось все с пионеров» и квест «Тайны прошлого» погрузил участников в прошлое, дабы подчеркнуть преемственность традиций детских общественных организаций.

В гости к курганским активистам приехали начальник отдела информационно-медийных проектов и программ Российского движения школьников Сергей Исаев и руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы «Комсомольская правда» Александра Калашникова. Они раскрыли секреты работы школьного медиа-центра и создания современных медиа-форматов.

Участникам смены особенно понравилась игра «Крушение», направленная на развитие воображения и лидерских качеств, которую провели специалисты Детского технопарка «Кванториум».

Сейчас участники смены приступают к съемке сериала «Дима и Маша: Секреты Чумляка» и мультипликационных фильмов на экологическую тематику, занятия в «Школе лектора» и «Школе театрала», военно-тактическая игра «Рубеж», обучение приемам оказания доврачебной помощи, посещение бассейна и разнообразных мастер-классов.

В ходе смены прошел семинар для педагогов, на котором рассматривались актуальные вопросы создания регионального и первичных отделений Российского движения детей и молодежи, проекты РДШ.

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