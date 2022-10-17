Курганских школьников отправят в экопутешествие с «Оранжевым островом»

Экопутешествие «Красная книга Курганской области» назначено на 20 октября в 12:00 в Книжном досуговом детском центре «Оранжевый остров» для учеников начальных классов.

Участники отправятся в интерактивный тур по заповедникам России и страницам Красной книги Курганской области. Ребята познакомятся с историей возникновения Красной книги, узнают какие виды животных, птиц и растений являются редкими, исчезающими и нуждаются в особой охране со стороны государства и жителей Курганской области.

С помощью интерактивного глобуса ребята узнают о российских заповедных зонах, познакомятся с редкими видами животных, такими как амурский тигр, дальневосточный леопард, снежный барс, морж и другими, находящимися под защитой государства. 3D, 4D книги с дополненной реальностью: «Насекомые и паукообразные», «Всё о животных», «Мировой океан» помогут ребятам больше узнать о животном мире нашей страны.

Напомним, Центральная детская библиотека им. Н. Островского недавно стала модельной, превратившись в Книжный досуговый детский центр «Оранжевый остров».

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