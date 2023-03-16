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Курганских школьников ознакомили со средствами бронезащиты и снаряжением росгвардейцев

Дети побывали на экскурсии в ведомстве.

16 марта, 2023 - 14:09

В Кургане в рамках всероссийской ведомственной акции «Дни Росгвардии», ежегодно проводимой в преддверии Дня войск национальной гвардии, представители территориального управления организовали для подшефных школьников тематическую встречу.

Гостями Управления Росгвардии по Курганской области стали учащиеся десятого класса городской школы № 11. Офицер тероргана капитан Руслан Шехватов провел со старшеклассниками профориентационную беседу, рассказав о преимуществах обучения в военных институтах Росгвардии, расположенных в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Перми и Саратове.

«В течение всей учебы курсанты находятся на полном государственном обеспечении, с 1 курса для них предусмотрены социальные гарантии. Образ жизни будущего офицера действительно отличается от привычного, но вместе с тем это очень полезный опыт - научиться все успевать, освоить разные сферы деятельности, быть дисциплинированным, собранным, ответственным», - отметил  в своем выступлении представитель теруправления.

После просмотра презентационных роликов школьники воодушевились и задали вопросы, касающиеся порядка поступления и предоставляемых абитуриентам льгот, а также быта курсантов.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что подшефным продемонстрировали средства бронезащиты и снаряжение росгвардейцев. В завершение визита десятиклассники посетили  комнату боевой славы регионального управления, с экспонатами которой их познакомил председатель совета ветеранов тероргана Алексей Шумков.

 

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16 марта, 2023 - 14:09

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