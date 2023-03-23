Курганских школьников приглашают на учебу в Спортивную школу-интернат

В Шадринской спортивной школе-интернате ждут ребят со всей Курганской области, кто решил связать свою жизнь с физической культурой и спортом.

В учебном заведении спортивного профиля есть много преимуществ перед аналогичными спортшколами в более крупных городах. Здесь более благоприятная экологическая обстановка, шаговая доступность, сбалансированное питание, возможность тренироваться круглогодично, совмещая учебный и тренировочный процесс. Не зря все базы олимпийской подготовки находятся в удаленной сельской местности, чтобы спортсмены могли максимально сосредоточиться на тренировках.

Учащиеся экспериментальной площадки, имеют полное право и возможности при желании связать свою жизнь с тренерской деятельностью, обучившись у профессионалов, стать специалистом своего дела и самим воспитывать спортсменов высокого класса.

Поступать в Шадринскую спортивную школу-интернат предлагается всем юным зауральцам, кто хочет реализовать себя как спортсмен высокого класса, в том числе и детям из сельской местности, и детям из семей с низким уровнем достатка.

В Спортивной школе-интернате реализуется программа спортивной подготовки в отличие от большинства физкультурно-оздоровительных организаций, где культивируется тяжелая атлетика. Программа спортивной подготовки гарантирует проведение тренировочных мероприятий, выездов на соревнования, приобретение экипировки, оснащение инвентарем за счет бюджетных средств. Кроме того, учащиеся СШИ получают пятиразовое питание и бесплатное проживание в общежитии.

После окончания спортивной школы-интерната выпускники получают аттестат об основном общем образовании. При выполнении условий спортивной подготовки зачисляются на первый курс Зауральского колледжа физической культуры и здоровья, продолжая обучение на тех же условиях.

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