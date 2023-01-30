Курганских школьников пригласили на онлайн-курсы по IT-профессиям

Цифровая образовательная платформа «Дневник.ру» подготовила бесплатный онлайн-курс для школьников 7-11 классов и их родителей по IT-профессиям. Он состоит из видеороликов, в которых IT-специалисты разных направлений отвечают на вопросы о своей работе и дают советы по профориентации.

В роликах рассказывают, как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в сети или как противостоять кибербуллингу. На сайте «Цифрового ликбеза» подростки познакомятся с новыми героями – жителями подводного мира и придуманного города Нижнефорельска – рыбкой-блогером Антоном Корюшкиным, нерпой Женей, крабом Кирой и другими морскими жителями.

Проект предназначен для возрастной категории 12+, однако рекомендован для просмотра только с родителями или педагогами. Видеоролики могут стать полезны и учителям, материалы «Цифрового ликбеза» можно легко интегрировать в учебный процесс или на родительских собраниях.

Зарегистрироваться на курс можно здесь. Заявки принимаются до 29 января 2023 года, курс стартует 30 января.

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