Курганских школьников протестируют на употребление наркотиков

Социально-психологическое тестирование, направленное на выявление школьников и студентов, склонных к употреблению наркотиков и психотропных веществ, проведут в Курганской области в течение учебного года. В связи с этим для специалистов, ответственных за проведение этого и других профилактических мероприятий, прошел семинар-практикум, организованный департаментом образования и науки Курганской области.

В ходе семинара участников познакомили с нормативно-правовой документацией и порядком проведения социально-психологического тестирования среди подростков, которое начнется уже в сентябре, а также обсудили вопросы организации профилактической работы в образовательных организациях по результатам тестов.

В департаменте образования и науки напомнили, что социально-психологическое тестирование среди школьников и студентов проходит в нашем регионе ежегодно с согласия родителей и детей. В прошлом году в нем приняли участие около 40 тысяч подростков. Явный риск вовлечения в наркопотребление был выявлен у 3,8% ребят.

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