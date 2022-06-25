Курганских школьников учат плавать

Учащиеся гимназии №47 города Кургана, отдыхающие в лагере дневного пребывания, не только весело, но и с пользой проводят летние каникулы. В этом году по поручению Президента РФ Владимира Путина в систему организованного детского отдыха в регионе включено обучение детей плаванию, сообщили в пресс-службе департамента образования.

- Изучать технологию плавания, держаться на воде и делать упражнения для укрепления мышц и ног нашим ребятам помогал профессиональных тренер бассейна «Олимп». Занятия проводились раз в неделю в малой чаше бассейна, при этом использовалось специальное оборудование для начинающих юных спортсменов, - рассказали в гимназии.

Как отметила начальник отдела обеспечения отдыха и оздоровления несовершеннолетних Департамента образования и науки Наталья Козлова, плавание — это не только закалка здоровья, но и очень важный жизненный навык, который пригодится каждому ребенку.

- Нередко случается так, что дети купаются в водоемах без присмотра взрослых. И не всегда, к сожалению, такие приключения заканчиваются благополучно. Умение плавать, считаю, поможет избежать трагедии и даже спасти чью-то жизнь, - пояснила Наталья Козлова.

Отметим, что этим летом бассейн также работает в лагере Чумляк Щучанского района. Кроме того, при установлении необходимых погодных условий бассейны будут работать в лагерях «Красные орлы», «Романтика», «Салют», культурно-оздоровительном комплексе «Космос» и загородном лагере «Космос» (на базе Пионерской школы-интернат). Также открытые водоемы имеют лагеря «Янтарный», «Зеленыйборок», летний оздоровительный лагерь «Весна».

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