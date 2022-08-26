Курганских школьников в новом учебном году ждет увлекательное путешествие в мир профессий

Для курганских школьников в рамках проекта «Билет в будущее» организаторы подготовили профориентационные пробы по 50 специальностям на площадках 11 колледжей и техникумов региона.

В Курганском государственном колледже, который является региональным оператором проекта, в этом году для ребят пройдут мастер-классы и профессиональные пробы по 15 направлениям.

- Наряду с традиционными и востребованными для колледжа профессиями, такими как «Электрик», «Геодезист», «Бухгалтер», «Архитектор», «Инженерный дизайн CAD» в этом году ребята смогут примерить на себя новые интересные профессии: «Ветеринарный фельдшер», «Программист», «Автомеханик», «Продавец - консультант» и другие. Школьников ждет полное погружение в мир профессий. Уверена, им понравится, - предположила директор КГК Татьяна Скок.

Она посчитала необходимым сообщить, что профориентационные пробы в мастерских и лабораториях колледжа, оснащенных самым современным оборудованием в рамках нацпроекта «Образование», проводятся с 2019 года. В прошлом году свой «Билет в будущее» смогли получить 150 школьников города Кургана, которые прошли пробы по девяти компетенциям. Есть среди ребят и те, кто в этом году вернулся в колледж, но уже в качестве студента.

Напомним, что в новом учебном году в проекте «Билет в будущее» планируют принять участие 5 тысяч школьников с 6 по 11 классы. Почти тысяча из них побывают на профпробах в колледжах и техникумах региона.

О других площадках проекта в Курганской области и о том, какие профессии они предложат мальчишкам и девчонкам в рамках профориентации, мы расскажем в наших следующих публикациях.

Добавим, что проект «Билет в будущее» реализует Фонд Гуманитарных Проектов при поддержке Минпросвещения России в рамках нацпроекта «Образование».