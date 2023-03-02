Курганских спасателей наградили грамотами за спасение жизни человека

Награду спасатели получили за спасение жизни человека, когда прошлым летом несли дежурство на «Бабьих песках».

Событие произошло 25 июля 2022 года. Сергей Кандаков и Виталий Шульгин услышали крики о помощи на реке Тобол. Оперативно оценив сложившуюся обстановку, спасатели бросились в реку и поплыли к месту происшествия. Со слов Шульгина, подплывая к пострадавшему, он увидел, что человек уходит под воду. Тогда спасатель нырнул в мутную воду, на глубине схватил пострадавшего за руку и вытащил его на поверхность. Тем временем молодой человек находился в шоковом состоянии и от этого начал хвататься за спасателя, увлекая его под воду.

Однако его коллега Сергей Кандаков не растерялся и пришел на выручку Шульгину. Вдвоем им все-таки удалось вытащить пострадавшего на берег. Благодаря решительным действиям спасателей удалось спасти человеческую жизнь ценою своей жизни.

Спасателей аварийно-спасательного отряда Управления по делам ГО и ЧС города Кургана Сергея Кандакова и Витали Шульгина наградили почетными грамотами Главного управления МЧС России по Курганской области.

Фото от пресс-службы администрации Кургана.

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