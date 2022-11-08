Курганских студентов научат социальному проектированию

В Курганской области стартовало онлайн-обучение по подготовке местной молодёжи к грантовым конкурсам 2023 года. Перед этим в учреждениях среднего профессионального образования прошли установочные встречи со студентами.

Установочные встречи «Выиграй грант» прошли в нескольких организациях профтехобразования области. Более 500 студентов Курганского педагогического колледжа, промышленного техникума, технологического колледжа и государственного колледжа узнали, как можно стать грантополучателями.

По словам наставника проекта «Эврика» Ольги Степкиной, курганских студентов будут обучать социальному проектированию дистанционно. После теоретического курса молодым людям предстоит сформировать проектные команды для проработки идей.

С каждым годом всё больше жителей Курганской области принимают участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов. В 2021 году почти 100 молодых зауральцев подали заявки на участие в грантовом конкурсе Росмолодёжи, из них победителями стали 15 человек, заработав 5 миллионов рублей на продвижение своих проектов. Однако в текущем году было подано более 280 заявок. Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45.RUпривел итоговые цифры: финансовую поддержку получили 38 проектов на 11 миллионов рублей.

Фото Курганского IT-колледжа.

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