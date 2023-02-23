Курганских студентов пригласили на Международную олимпиаду «IT-Планета 2023»

Курганским студентам и молодым специалистам дали шанс проявить себя, а может быть даже и стать победителями в XIV Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2023». К конкурсу приглашаются айтишники в возрасте от 18 до 35 лет.

Конкурсная программа состоит из 16 конкурсов: по робототехнике, программированию, администрированию операционных систем, веб-дизайну, сетевым технологиям, 3D-моделированию, информационной безопасности, разработке мобильных приложений.

Однако в 2023 году конкурсная программа олимпиады открыта не только для ИТ-специалистов, но и для пользователей ИТ-решений. Соревнования предполагается провести на российской инновационной платформе Braim.org.

Организаторы уточнили, что фестиваль «IT-Планета 2023» пройдет в несколько этапов. После завершения регистрации в онлайн формате состоится отборочный этап (до 30 апреля), а затем - международный финал, запланированный с 26 по 29 мая уже с очным участием.

В рамочном формате олимпиады участники смогут, если будет на то их желание, пройти курсы в онлайн-школе, где их познакомят с различными перспективными технологиями, применяемыми в различных отраслях экономики. Возможно, это даст им хорошую теоретическую и практическую подготовку для последующего трудоустройства.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.