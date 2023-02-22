Курганских водителей попросили перенести поездки по автотрассам

В Курганской области сегодня, 22 февраля, вновь ожидаются снегопад, метель, повышение температуры воздуха до -2 градусов, порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Завтра, 23 февраля, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться на всей территории области

Водителям необходимо изменить стиль вождения, не нарушать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, использовать противотуманные фары с ближним светом фар, а также избегать необдуманных действий, которые могут привести к потере контроля над управлением, заносу автомобиля.

Пешеходам при пересечении проезжей части даже в зоне пешеходного перехода необходимо оценивать расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, переходить дорогу, только убедившись в полной безопасности. В темноте и в условиях недостаточной видимости обозначить свое присутствие на дороге световозвращающими элементами.

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