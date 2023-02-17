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Курганских водителей предупредили об ужесточении наказания за тонировку

В этом году инспектору ДПС остановили более 1000 таких нарушителей.

17 февраля, 2023 - 09:36

С начала текущего года в Курганской области за тонировку дорожные полицейские привлекли к ответственности 1169 водителей.

В случае, если водитель не согласен со своим правонарушением, он может его обжаловать в течение 10 суток с момента вручения. Присутствие понятых при замерах не предусмотрено законодательством. Для избежание конфликтных ситуаций сотрудники полиции применяют средства фотовидеофиксации.

Кроме этого, в течение 10 дней водитель обязан снять тонировку и предоставить транспортное средство на осмотр, уточнили в областной госавтоинспекции. В случае невыполнения данного предписания водитель привлекается к ответственности, ему грозят 15 суток ареста либо до 4000 штрафа.

 Фото предоставлено отделом пропаганды УГИБДД УМВД России по Курганской области.

 

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17 февраля, 2023 - 09:36

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